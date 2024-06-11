Роспатент аннулирует охранный документ бизнесмена Икономова, судившегося с Apple

Роспатент принял решение удовлетворить требование компании "Эппл Рус": охранный документ судящегося с организацией предпринимателя Артшеса Икономова на полезную модель (так называют инновационное технологическое дополнение к определённому устройству. — Прим. Life.ru) — мобильный телефон с экстренной связью — будет признан недействительным. Предпринимателю также было отказано в запрошенной компенсации на сумму 295 миллиардов рублей. Такой вердикт был принят по итогам судебного заседания, пишет РБК.

В материале сказано, что решение палаты было мотивировано истечением срока патента, действие которого началось в 2013 году и закончилось в 2023-м, а также аргументацией сторон. Прения длились с 2019 года, их инициатором стал Икономов, который обратился в Пресненский суд, призвав запретить Apple продавать IPhone с функцией экстренного вызова. Американская компания в ответ обратилась в Роспатент, заявив, что в полезной модели бизнесмена нет признаков новизны.

В сервисе по поиску патентов "Яндекса" есть информация о том, что Икономовым было зарегистрировано около 35 патентов: устройства для определения личности, поиска данных, просмотра контента и комментариев, взаимодействия таксистов с заказчиками и многое другое.