Врач назвала первые признаки рассеянного склероза. Они могут проявиться даже у подростков Врач Уланкина: Утомляемость — один из первых симптомов рассеянного склероза 11 июня, 10:27 Рассеянный склероз — болезнь, при которой повреждается миелиновая оболочка нервных волокон. Обложка © Freepik.com

11 июня — День рассеянного склероза. Эта дата учреждена для привлечения внимания к проблемам пациентов, страдающих этим тяжёлым неврологическим заболеванием. Рассеянный склероз — болезнь, при которой повреждается миелиновая оболочка нервных волокон и нервные импульсы передаются с перебоями или не передаются совсем. Болезнь может иметь самые разные проявления, это зависит от того, какие участки нервной системы повреждены. О первых симптомах этого недуга Life.ru рассказала врач — эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Рассеянный склероз — болезнь молодых. Довольно часто она развивается у людей до 40 лет, а в некоторых случаях дебютирует уже в подростковом возрасте. Женщины болеют рассеянным склерозом примерно в два-три раза чаще, чем мужчины. Вероятность заболевания возрастает, если им страдал кто-то из близких родственников. К группе риска также относятся люди, переболевшие некоторыми вирусными инфекциями, например вирусом Эпштейна – Барр, пациенты с другими аутоиммунными заболеваниями (например, аутоиммунным тиреоидитом или сахарным диабетом 1-го типа), люди с дефицитом витамина D, курящие. Ольга Уланкина Врач, эксперт лаборатории "Гемотест" О

Один из ранних и самых распространённых симптомов рассеянного склероза — повышенная утомляемость. Человек не чувствует себя отдохнувшим даже после полноценного сна и быстро утомляется от привычных действий. Ещё один признак — онемение и покалывание в конечностях. Оно появляется из-за повреждения нервов, передающих сенсорную информацию.

Кроме того, человек может заметить ухудшение зрения: размытость изображения, двоение в глазах и даже частичную или полную потерю зрения на один глаз. Это происходит из-за повреждения зрительного нерва.

При повреждении миелиновых оболочек в отделах мозга, ответственных за координацию движений, пациент может испытывать трудности с равновесием, крупной и мелкой моторикой. А если демиелинизация происходит в областях, отвечающих за когнитивные функции, страдает память и концентрация внимания.

При подозрении на заболевание важно, не откладывая, обратиться к врачу и пройти обследование, советует Уланкина. Лекарств, способных полностью излечить человека от рассеянного склероза, пока не разработано, однако имеющаяся терапия способна замедлить болезнь, уменьшить её проявления и существенно улучшить качество жизни пациента. Оставлять болезнь без лечения крайне опасно: человек рискует стать инвалидом.

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Авторы Андрей Горяничев