Песков: Электросети Украины в ряде случаев имеют отношение к инфраструктуре ВСУ

Электросети Украины в отдельных случаях имеют отношение к военной инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что предметно задавать вопрос лучше Министерству обороны РФ.

Ранее сообщалось, что украинский энергохолдинг ДТЭК потерял не менее 86% генерирующих мощностей. В руководстве компании отметили, что концентрированные ракетные удары оказались разрушительными для электростанций, при этом объекты подвергались атакам неоднократно, то есть пережили цикл "разрушения, восстановления и повторного разрушения". А аналитики подсчитали, что российские войска нанесли ущерб украинской энергетической инфраструктуре в размере свыше 56 миллиардов долларов.