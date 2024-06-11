В Югре ребёнок получил травмы после падения части столба ЛЭП
В Югре часть столба ЛЭП упала на ребёнка. Обложка © freepik / jcomp
В Зеленоборске Ханты-Мансийского автономного округа часть столба электропередачи рухнула на четырёхлетнего ребёнка, который в этот момент гулял на детской площадке. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ по региону.
"В городском поселении Зеленоборск Советского района четырёхлетний ребенок, находившийся на детской площадке по улице Политехнической, получил травмы в результате падения на него поддерживающей части (скоса) столба электропередачи", — говорится в тексте.
Пострадавшего доставили в Сургутскую окружную клиническую больницу. Уголовное дело заведено по ст. 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". Проверку по данному факту организовала и региональная прокуратура.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как на Урале ребёнка затянуло на дно реки, куда он полез за мячом. Мальчик был не в состоянии преодолеть скорость течения реки, поскольку даже не умел плавать. А в конце мая часть аттракциона рухнула на пятилетнего малыша в московском ТЦ.