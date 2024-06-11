В Югре ребёнок получил травмы после падения части столба ЛЭП 11 июня, 12:02 В Югре часть столба ЛЭП упала на ребёнка. Обложка © freepik / jcomp

В Зеленоборске Ханты-Мансийского автономного округа часть столба электропередачи рухнула на четырёхлетнего ребёнка, который в этот момент гулял на детской площадке. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ по региону.

"В городском поселении Зеленоборск Советского района четырёхлетний ребенок, находившийся на детской площадке по улице Политехнической, получил травмы в результате падения на него поддерживающей части (скоса) столба электропередачи", — говорится в тексте.

Пострадавшего доставили в Сургутскую окружную клиническую больницу. Уголовное дело заведено по ст. 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". Проверку по данному факту организовала и региональная прокуратура.

Авторы Татьяна Миссуми