ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

В Югре ребёнок получил травмы после падения части столба ЛЭП

11 июня, 12:02
В Югре часть столба ЛЭП упала на ребёнка. Обложка © freepik / jcomp

В Югре часть столба ЛЭП упала на ребёнка. Обложка © freepik / jcomp

В Зеленоборске Ханты-Мансийского автономного округа часть столба электропередачи рухнула на четырёхлетнего ребёнка, который в этот момент гулял на детской площадке. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ по региону.

"В городском поселении Зеленоборск Советского района четырёхлетний ребенок, находившийся на детской площадке по улице Политехнической, получил травмы в результате падения на него поддерживающей части (скоса) столба электропередачи", говорится в тексте.

Пострадавшего доставили в Сургутскую окружную клиническую больницу. Уголовное дело заведено по ст. 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". Проверку по данному факту организовала и региональная прокуратура.

На Урале ужесточили наказание мужчине, обматерившему ребёнка за шапку с буквой Z
На Урале ужесточили наказание мужчине, обматерившему ребёнка за шапку с буквой Z

Ранее Life.ru рассказывал о том, как на Урале ребёнка затянуло на дно реки, куда он полез за мячом. Мальчик был не в состоянии преодолеть скорость течения реки, поскольку даже не умел плавать. А в конце мая часть аттракциона рухнула на пятилетнего малыша в московском ТЦ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!