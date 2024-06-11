Учёные насчитали самое большое число конфликтов со времён Второй мировой
"Глобальный индекс миролюбия": В мире сейчас идут 56 активных конфликтов
На данный момент в мире идут 56 конфликтов, говорится в отчёте "Глобального индекса миролюбия", который публикует аналитический центр "Институт экономики и мира" в Австралии. Уточняется, что такого количества столкновений не было с окончания Второй мировой войны.
"В настоящий момент в мире 56 активных конфликтов, что является наивысшим показателем с момента окончания Второй мировой войны. При этом всё меньшее число конфликтов удаётся урегулировать военным путём или посредством заключения мирных соглашений", — говорится в отчёте.
Также значительно вырос и уровень интернационализации столкновений. Главные конфликты, которые снижают уровень миролюбия, по словам аналитиков, на Украине и Ближнем Востоке. Однако они отметили, что индекс благополучия в мире начал падать до спецоперации и вторжения ХАМАС в Израиль.
Учёные сообщили, что самым спокойным регионом остаётся Европа, а самыми опасными — Ближний Восток и Северная Африка. Кроме того, австралийские исследователи подчеркнули, что за последний год больше всего "уровень миролюбия" упал в Северной Америке.
Ранее миллиардер и бывший глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что напряжённая ситуация в мире может привести к мировой войне. По его словам, спровоцировать это могут заявления Киева об ударах по России. До этого сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс отметил, что президент Джо Байден своим решением одобрить Незалежной удары американским оружием по территории РФ втягивает США в ядерный конфликт.
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