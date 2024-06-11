Учёные насчитали самое большое число конфликтов со времён Второй мировой

На данный момент в мире идут 56 конфликтов, говорится в отчёте "Глобального индекса миролюбия", который публикует аналитический центр "Институт экономики и мира" в Австралии. Уточняется, что такого количества столкновений не было с окончания Второй мировой войны.

"В настоящий момент в мире 56 активных конфликтов, что является наивысшим показателем с момента окончания Второй мировой войны. При этом всё меньшее число конфликтов удаётся урегулировать военным путём или посредством заключения мирных соглашений", — говорится в отчёте.

Также значительно вырос и уровень интернационализации столкновений. Главные конфликты, которые снижают уровень миролюбия, по словам аналитиков, на Украине и Ближнем Востоке. Однако они отметили, что индекс благополучия в мире начал падать до спецоперации и вторжения ХАМАС в Израиль.

Учёные сообщили, что самым спокойным регионом остаётся Европа, а самыми опасными — Ближний Восток и Северная Африка. Кроме того, австралийские исследователи подчеркнули, что за последний год больше всего "уровень миролюбия" упал в Северной Америке.