Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за засухи

Из-за засухи в Ростовской области ввели режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, регион может потерять до 30% урожая, учитывая то, какие испытания выпали на его долю — майские заморозки и длительная засуха.

"Принято решение о смене режима повышенной готовности, который действовал у нас в области с прошлой недели, на режим чрезвычайной ситуации. Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения", — говорится в сообщении.