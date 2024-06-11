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Регион
11 июня, 17:12

Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за засухи

Из-за засухи в Ростовской области ввели режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, регион может потерять до 30% урожая, учитывая то, какие испытания выпали на его долю — майские заморозки и длительная засуха.

"Принято решение о смене режима повышенной готовности, который действовал у нас в области с прошлой недели, на режим чрезвычайной ситуации. Подписал распоряжение, в соответствии с которым режим ЧС из-за почвенной засухи вводится в Ростовской области с 18 часов 11 июня и до особого распоряжения", — говорится в сообщении.

Путин: В России из-за заморозков погибло больше 1% урожая
Путин: В России из-за заморозков погибло больше 1% урожая

Ранее Life.ru сообщал, что от заморозков в мае в России погибли посевы на 830 тысячах гектаров. В некоторых областях нашей страны также вводили режим ЧС. По словам главы Минсельхоза Оксаны Лут, удар пришёлся в основном на яблони. А вот с зерном в России будет всё в порядке. Власти уверяют, что продовольствия хватит на всех, дефицита не будет.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Павлишак

Александра Мышляева
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