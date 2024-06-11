Госдума сняла Геннадия Семигина с поста Комитета по делам национальностей
Геннадий Семигин. Обложка © duma.gov.ru
Государственная Дума Российской Федерации освободила Геннадия Семигина от должности главы Комитета по делам национальностей ("Справедливая Россия — За правду"). Такое решение депутаты приняли на пленарном заседании.
"Освободить депутата Государственной думы Семигина Геннадия Юрьевича от должности председателя Комитета Государственной думы по делам национальностей", — говорится в постановлении.
А ранее Life.ru рассказывал о том, что "Единая Россия" выбрала Алексея Смирнова кандидатом на пост главы Курской области. В настоящее время он является врио губернатора региона. А на пост главы Сахалинской области был выдвинут действующий чиновник Валерий Лимаренко. Его кандидатура была избрана путём тайного голосования.