"Единая Россия" выбрала Смирнова кандидатом на пост главы Курской области

Врио главы Курской области Алексея Смирнова выбрали кандидатом на выборы главы региона. Он выдвигается от партии "Единая Россия". Его кандидатуру поддержал президиум областного политического совета партии.

"Кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации предлагаю определить Смирнова Алексея Борисовича как кандидатуру для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" на должность губернатора Курской области", — сообщил первый заместитель секретаря регионального отделения партии Михаил Горбунов.