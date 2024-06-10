"Единая Россия" выбрала Смирнова кандидатом на пост главы Курской области
Алексей Смирнов. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Врио главы Курской области Алексея Смирнова выбрали кандидатом на выборы главы региона. Он выдвигается от партии "Единая Россия". Его кандидатуру поддержал президиум областного политического совета партии.
"Кандидатом на должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации предлагаю определить Смирнова Алексея Борисовича как кандидатуру для последующего выдвижения от партии "Единая Россия" на должность губернатора Курской области", — сообщил первый заместитель секретаря регионального отделения партии Михаил Горбунов.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернатора в нескольких регионах страны. Так, Курскую область возглавил Смирнов. Экс-губернатор этого региона Роман Старовойт получил должность министра транспорта страны. Он попрощался с жителями области, поблагодарив за веру и поддержку. Как сообщал Life.ru, в регионах РФ в 2024 году пройдёт более трёх с половиной тысяч избирательных кампаний. 8 сентября в 16 субъектах запланированы прямые выборы их руководителей, ещё в трёх республиках — руководителей изберут парламенты.