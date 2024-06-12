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12 июня, 01:10

Политолог назвал три причины, по которым Макрон проигрывает оппозиции

Эксперт Маркелов: Макрон уступает оппозиции, проигрывая по трём основным пунктам

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Elyseefr

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Elyseefr

Досрочные выборы — это ожидаемый ход со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона после провала его партии на выборах в Европарламент. Об этом "Царьграду" рассказал политолог Сергей Маркелов.

По мнению эксперта, это попытка сосредоточить силы, хотя такого короткого срока может быть сильно недостаточно. Он также заявил, что случившееся — победа русской информационной кампании. Руководство Франции проиграло на выборах в Европарламент, ведь оно движется не туда.

"В итоге так и оказалось... Мы доказывали, что Макрон не опирается на социологические опросы и на мнение простых парижан", — подчеркнул Маркелов.

Он обратил внимание, что Макрон проигрывает по трём основным пунктам: по вопросам миграционной политики, неучастия в украинском конфликте, а также нахождения его страны в Евросоюзе, которое французы считают неэффективным.

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Напомним, ранее СМИ узнали, что президент Франции Эмманюэль Макрон задумывается об отставке после фиаско на выборах. Партия Макрона "Ренессанс" потерпела тяжёлое поражение, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате французский лидер распустил Национальное собрание и объявил даты голосования досрочных парламентских выборов: первый тур начнётся 30 июня, второй — 7 июля.

Анатолий Симоненко
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