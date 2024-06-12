Политолог назвал три причины, по которым Макрон проигрывает оппозиции
Эксперт Маркелов: Макрон уступает оппозиции, проигрывая по трём основным пунктам
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Elyseefr
Досрочные выборы — это ожидаемый ход со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона после провала его партии на выборах в Европарламент. Об этом "Царьграду" рассказал политолог Сергей Маркелов.
По мнению эксперта, это попытка сосредоточить силы, хотя такого короткого срока может быть сильно недостаточно. Он также заявил, что случившееся — победа русской информационной кампании. Руководство Франции проиграло на выборах в Европарламент, ведь оно движется не туда.
"В итоге так и оказалось... Мы доказывали, что Макрон не опирается на социологические опросы и на мнение простых парижан", — подчеркнул Маркелов.
Он обратил внимание, что Макрон проигрывает по трём основным пунктам: по вопросам миграционной политики, неучастия в украинском конфликте, а также нахождения его страны в Евросоюзе, которое французы считают неэффективным.
Напомним, ранее СМИ узнали, что президент Франции Эмманюэль Макрон задумывается об отставке после фиаско на выборах. Партия Макрона "Ренессанс" потерпела тяжёлое поражение, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате французский лидер распустил Национальное собрание и объявил даты голосования досрочных парламентских выборов: первый тур начнётся 30 июня, второй — 7 июля.