Политолог назвал три причины, по которым Макрон проигрывает оппозиции

Досрочные выборы — это ожидаемый ход со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона после провала его партии на выборах в Европарламент. Об этом "Царьграду" рассказал политолог Сергей Маркелов.

По мнению эксперта, это попытка сосредоточить силы, хотя такого короткого срока может быть сильно недостаточно. Он также заявил, что случившееся — победа русской информационной кампании. Руководство Франции проиграло на выборах в Европарламент, ведь оно движется не туда.

"В итоге так и оказалось... Мы доказывали, что Макрон не опирается на социологические опросы и на мнение простых парижан", — подчеркнул Маркелов.