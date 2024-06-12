Пенсионерам на заметку: Назван продукт с грядки, который продлевает жизнь суставам
Врач Соломатина: Зелёный рук продлевает молодость суставов благодаря коллагену
Человеческому организму для здоровой работы необходим коллагеновый белок, входящий в основу соединительной ткани. Этот важнейший компонент буквально растёт у каждого на грядке, и имя ему — зелёный лук, рассказала "Вечерней Москве" диетолог Елена Соломатина.
"Особенно важен коллаген людям в возрасте: его становится всё меньше, и он хуже обновляется, что приводит к окостенению суставов, жёсткости мышц, появлению морщин, слабости дёсен и изменениям глазного яблока", — перечислила эксперт.
Однако лишь на коллагене польза зелёного лука не заканчивается. Этот продукт богат клетчаткой, органическими кислотами и кверцетином. В совокупности они стимулируют пищеварение, укрепляют сосуды и защищают клетки от разрушения. Впрочем, доступно это природное "лекарство" далеко не всем.
"Гастриты, язвы, панкреатит, заболевания печени, мочевого пузыря станут противопоказаниями к добавлению лука в рацион. Также он обладает желчегонным эффектом, но если в желчном пузыре есть камни, то после употребления растения в пищу могут возникнуть желчные колики", — подытожила Соломатина.
А если добавить в рацион ещё и редис, можно навсегда забыть о стрессе, рассказывал Life.ru ранее. Содержащийся в овоще магний нормализует давление и предотвращает опасные гипертонические кризы, при возникновении которых человеку требуется незамедлительная медицинская помощь.
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