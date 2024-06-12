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12 июня, 02:30

В Норвегии хотят выделить 240 миллионов евро на закупку ПВО для Украины

Норвегия планирует выделить Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба МИД страны.

"Норвегия выделит 240 миллионов евро на противовоздушную оборону Украины. Сегодня Германия объявила, что поставит Украине ещё 100 ракет ПВО Patriot совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией", — перечислили в ведомстве, указав, что Осло внесёт в эту инициативу 125 млн евро.

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Напомним, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин заявил о праве России поставить оружие в регионы, откуда оно может быть использовано по инфраструктуре стран, поддерживающих Украину. Комментируя слова президента, зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал их кардинальным изменением внешней политики Москвы. Он отметил, что получателями российских систем могут стать государства, считающие Вашингтон врагом.

Обложка ©

Unsplash / Mikita Karasiou

Анатолий Симоненко
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