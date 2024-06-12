В Норвегии хотят выделить 240 миллионов евро на закупку ПВО для Украины

Норвегия планирует выделить Украине 240 миллионов евро на противовоздушную оборону. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба МИД страны.

"Норвегия выделит 240 миллионов евро на противовоздушную оборону Украины. Сегодня Германия объявила, что поставит Украине ещё 100 ракет ПВО Patriot совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией", — перечислили в ведомстве, указав, что Осло внесёт в эту инициативу 125 млн евро.