Собянин поздравил жителей Москвы с Днём России

"Дорогие москвичи, поздравляю вас с Днём России! Главный государственный праздник мы встречаем с гордостью за славную историю Отечества, с твёрдой уверенностью, что справимся со всеми испытаниями, добьёмся новых побед. На протяжении столетий Москва играет ключевую роль в становлении российской государственности", — написал мэр в телеграм-канале.

Напомним, что День России — это день провозглашения государственного суверенитета страны. С этого дня наша родина носит название Российская Федерация. Оригинально поздравить граждан уже успел зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина и всех граждан РФ с Днём России. Лидер республики высоко оценил отношения между странами и отметил, что во все времена самым большим богатством и ценностью для РФ были и остаются её граждане.