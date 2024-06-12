Безопасный и более долговечный: В администрации Химок ответили на критику зеркального забора

Необычный забор, возникший вокруг здания администрации в Химках, вызвал немало полярных реакций в обществе. Кто-то отметил особую архитектурную эстетику, другие — небезопасность решения. Свои комментарии касательно забора дали и в самой администрации.

"Новый забор установили вместо проржавевшего старого. Такое архитектурное решение было выбрано, чтобы отражался сквер снаружи. Важно отметить, что это не зеркало, а полированный металл. Он не портится от воздействия влаги и не подвержен коррозии, то есть более долговечный", — заявили в администрации в беседе с интернет-изданием Regions.