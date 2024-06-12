Генштаб Белоруссии заявил о готовности к применению ядерного оружия
Вооружённые силы Белоруссии готовы к применению специального ядерного оружия, это показали совместные с Россией учения с нестратегическими ядерными силами. Соответствующее заявление сделал начальник Генштаба ВС республики генерал-майор Павел Муравейко. Он отметил, что тренировки и отработка вопросов по применению нестратегического ядерного оружия являются одним из способов повышения готовности и потенциала ВС.
"Итоги мы подведём, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооружённых сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы", — приводит слова Муравейко пресс-служба белорусского Минобороны.
По его словам, все контрольные нормативы, которые нужно было отработать, выполнены чётко и раньше назначенного срока. Как подчеркнул Муравейко, организационные и технические моменты отрабатывались во взаимодействии с российскими военнослужащими.
Как сообщал Life.ru, 11 июня российские ВС совместно с ВС Белоруссии начали второй этап учений нестратегических ядерных сил. Они направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. Как пояснили в Минобороны России, в рамках ядерных учений ракетчики отработают подготовку пусков из "Искандера".
ТАСС / АМ