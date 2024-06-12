ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 13:13

Генштаб Белоруссии заявил о готовности к применению ядерного оружия

Вооружённые силы Белоруссии готовы к применению специального ядерного оружия, это показали совместные с Россией учения с нестратегическими ядерными силами. Соответствующее заявление сделал начальник Генштаба ВС республики генерал-майор Павел Муравейко. Он отметил, что тренировки и отработка вопросов по применению нестратегического ядерного оружия являются одним из способов повышения готовности и потенциала ВС.

"Итоги мы подведём, но уже сейчас могу с уверенностью заявить: подразделения и части Вооружённых сил Беларуси к применению специального ядерного оружия готовы", — приводит слова Муравейко пресс-служба белорусского Минобороны.

По его словам, все контрольные нормативы, которые нужно было отработать, выполнены чётко и раньше назначенного срока. Как подчеркнул Муравейко, организационные и технические моменты отрабатывались во взаимодействии с российскими военнослужащими.

Как сообщал Life.ru, 11 июня российские ВС совместно с ВС Белоруссии начали второй этап учений нестратегических ядерных сил. Они направлены на поддержание готовности личного состава и техники в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства. Как пояснили в Минобороны России, в рамках ядерных учений ракетчики отработают подготовку пусков из "Искандера".

Минобороны РФ показало видео второго этапа тактических ядерных учений
Минобороны РФ показало видео второго этапа тактических ядерных учений
Обложка ©

ТАСС / АМ

Наталья Исакова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров