Экс-министра обороны Словакии обвинили в госизмене из-за передачи Киеву МиГ-29

Вице-премьер Словакии, глава Минобороны Роберт Калиняк заявил, что подаст заявление против бывшего руководителя военного ведомства Ярослава Надя из-за передачи Киеву истребителей МиГ-29 на сумму более 500 миллионов евро (свыше 47 миллиардов рублей). По его мнению, действия экс-министра можно назвать госизменой.

"Конечно, Минобороны подаст заявление в [правоохранительные органы] <...> Ослабление таким образом Вооружённых сил вразрез с конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя", — приводит слова словацкого вице-премьера портал HNonline.