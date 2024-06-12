Экс-министра обороны Словакии обвинили в госизмене из-за передачи Киеву МиГ-29
Вице-премьер Словакии Калиняк назвал госизменой передачу Киеву МиГ-29
Вице-премьер Словакии, глава Минобороны Роберт Калиняк заявил, что подаст заявление против бывшего руководителя военного ведомства Ярослава Надя из-за передачи Киеву истребителей МиГ-29 на сумму более 500 миллионов евро (свыше 47 миллиардов рублей). По его мнению, действия экс-министра можно назвать госизменой.
"Конечно, Минобороны подаст заявление в [правоохранительные органы] <...> Ослабление таким образом Вооружённых сил вразрез с конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя", — приводит слова словацкого вице-премьера портал HNonline.
Калиняк добавил, что за поставку истребителей Словакия не получила никаких денег, а страна лишилась всей системы противовоздушной обороны.
Напомним, 18 марта прошлого года Братислава объявила о планах подарить Киеву 13 истребителей МиГ-29 и два зенитных ракетных комплекса "Куб". Речь идёт о выведенных из состава национальных ВВС самолётах. Спустя несколько дней министр обороны Словакии заявил, что страна передала Украине первые четыре МиГ-29.
Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn