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12 июня, 14:59

Экс-министра обороны Словакии обвинили в госизмене из-за передачи Киеву МиГ-29

Вице-премьер Словакии Калиняк назвал госизменой передачу Киеву МиГ-29

Вице-премьер Словакии, глава Минобороны Роберт Калиняк заявил, что подаст заявление против бывшего руководителя военного ведомства Ярослава Надя из-за передачи Киеву истребителей МиГ-29 на сумму более 500 миллионов евро (свыше 47 миллиардов рублей). По его мнению, действия экс-министра можно назвать госизменой.

"Конечно, Минобороны подаст заявление в [правоохранительные органы] <...> Ослабление таким образом Вооружённых сил вразрез с конституцией иначе как государственной изменой назвать нельзя", — приводит слова словацкого вице-премьера портал HNonline.

Калиняк добавил, что за поставку истребителей Словакия не получила никаких денег, а страна лишилась всей системы противовоздушной обороны.

Напомним, 18 марта прошлого года Братислава объявила о планах подарить Киеву 13 истребителей МиГ-29 и два зенитных ракетных комплекса "Куб". Речь идёт о выведенных из состава национальных ВВС самолётах. Спустя несколько дней министр обороны Словакии заявил, что страна передала Украине первые четыре МиГ-29.

В Минобороны Словакии признали незаконность передачи Украине истребителей МиГ-29
В Минобороны Словакии признали незаконность передачи Украине истребителей МиГ-29
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Wikipedia / Tech. Sgt. Charles Vaughn

Наталья Исакова
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