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12 июня, 20:03

Арахамия в Германии попозировал на фоне плаката с критикой Зеленского

Арахамия сфотографировался в Берлине с выступавшими против мобилизации украинцами

Лидер украинской пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не так давно попал в Берлине на митинг своих соотечественников и угодил в скандал. Дело в том, что собравшиеся на акции люди выступали против мобилизации у себя на родине и мер, принятых Владимиром Зеленским. Несмотря на это, Арахамия фотографировался с активистами и позировал на фоне антиукраинских транспарантов.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сфотографировался в Берлине с украинцам. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haypovy_official

Обнародовавший эти кадры пользователь социальных сетей рассказал, что нардеп сфоткался на фоне плаката с надписью "Зеленский отдал приказ похищать мужчин". Некоторые зарубежные средства массовой информации предположили, что украинский законотворец просто не понял, на фоне какого транспаранта он позировал из-за того, что надпись была сделана на немецком языке.

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Напомним, 9 мая Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения в Незалежной в 11-й раз. Помимо этого Минобороны страны признало годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haypovy_official

Алексей Соловьёв
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