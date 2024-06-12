Арахамия в Германии попозировал на фоне плаката с критикой Зеленского

Лидер украинской пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не так давно попал в Берлине на митинг своих соотечественников и угодил в скандал. Дело в том, что собравшиеся на акции люди выступали против мобилизации у себя на родине и мер, принятых Владимиром Зеленским. Несмотря на это, Арахамия фотографировался с активистами и позировал на фоне антиукраинских транспарантов.