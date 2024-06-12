Арахамия в Германии попозировал на фоне плаката с критикой Зеленского
Арахамия сфотографировался в Берлине с выступавшими против мобилизации украинцами
Лидер украинской пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не так давно попал в Берлине на митинг своих соотечественников и угодил в скандал. Дело в том, что собравшиеся на акции люди выступали против мобилизации у себя на родине и мер, принятых Владимиром Зеленским. Несмотря на это, Арахамия фотографировался с активистами и позировал на фоне антиукраинских транспарантов.
Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сфотографировался в Берлине с украинцам. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haypovy_official
Обнародовавший эти кадры пользователь социальных сетей рассказал, что нардеп сфоткался на фоне плаката с надписью "Зеленский отдал приказ похищать мужчин". Некоторые зарубежные средства массовой информации предположили, что украинский законотворец просто не понял, на фоне какого транспаранта он позировал из-за того, что надпись была сделана на немецком языке.
Напомним, 9 мая Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения в Незалежной в 11-й раз. Помимо этого Минобороны страны признало годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / haypovy_official