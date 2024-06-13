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13 июня, 08:16

Вторая Венгрия: В ЕС объявился неожиданный противник санкций против России

DPA: Германия начала вставлять палки в колёса обсуждению новых санкций

Федеральное правительство Германии неожиданно начало блокировать прогресс в переговорах о следующем пакете антироссийских санкций. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в Брюсселе.

Новые санкции, против которых якобы выступает Берлин, будут, с одной стороны, направлены на борьбу с "обходом" уже действующих ограничений, а с другой — призваны затронуть российский бизнес, связанный с поставками сжиженного природного газа (СПГ).

"В последнее время возникло ощущение, будто Германия стала новой Венгрией", — приводят немецкие источники слова собеседника в Брюсселе.

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А накануне Министерство финансов США ввело новые антироссийские санкции. В заявлении американского ведомства говорится, что всего в санкционный список попало 33 человека и 200 компаний. В МИД РФ отметили, что Москва не оставит подобные агрессивные действия без ответа.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Марина Калегина
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