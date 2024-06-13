Вторая Венгрия: В ЕС объявился неожиданный противник санкций против России

Федеральное правительство Германии неожиданно начало блокировать прогресс в переговорах о следующем пакете антироссийских санкций. Об этом сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в Брюсселе.

Новые санкции, против которых якобы выступает Берлин, будут, с одной стороны, направлены на борьбу с "обходом" уже действующих ограничений, а с другой — призваны затронуть российский бизнес, связанный с поставками сжиженного природного газа (СПГ).

"В последнее время возникло ощущение, будто Германия стала новой Венгрией", — приводят немецкие источники слова собеседника в Брюсселе.