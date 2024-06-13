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13 июня, 10:51

Главу управления по гособоронзаказу Минобороны РФ оставили в СИЗО

Суд оставил под стражей начальника управления Минобороны по ГОЗ Вертелецкого

Второй Западный окружной военный суд оставил в СИЗО начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа офицера Владимира Вертелецкого, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление суда первой инстанции в отношении Вертелецкого оставлено без изменения, а жалоба защиты Вертелецкого — без удовлетворения", — приводит ТАСС слова представителя суда.

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Напомним, 23 мая стало известно о задержании Вертелецкого. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, а позднее арестовали. По данным следствия, в 2022 году начальник управления департамента МО РФ принял невыполненные работы, в результате чего государству был причинён ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis---S

Дарья Нарыкова
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