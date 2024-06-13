Главу управления по гособоронзаказу Минобороны РФ оставили в СИЗО

Второй Западный окружной военный суд оставил в СИЗО начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа офицера Владимира Вертелецкого, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление суда первой инстанции в отношении Вертелецкого оставлено без изменения, а жалоба защиты Вертелецкого — без удовлетворения", — приводит ТАСС слова представителя суда.

Напомним, 23 мая стало известно о задержании Вертелецкого. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, а позднее арестовали. По данным следствия, в 2022 году начальник управления департамента МО РФ принял невыполненные работы, в результате чего государству был причинён ущерб на сумму более 70 миллионов рублей.