На Урале 11-классник умер через сутки после того, как у него диагностировали ОРВИ

В городе Полевском Свердловской области выпускник 11 класса скоропостижно умер спустя сутки после того, как ему поставили диагноз ОРВИ. Мальчик рос в благополучной семье, хорошо учился, занимался спортом, был волонтёром и готовился поступать в УрФУ, но однажды вечером пожаловался на недомогание, а спустя сутки умер в реанимации местной больницы.

Портал Е1 со ссылкой на родителей подростка рассказывает: сперва у него поднялась температура. Мама сразу вызвала скорую. Диспетчер порекомендовала дать но-шпу и жаропонижающее, пока ожидают бригаду. Медики поставили ребёнку диагноз ОРВИ и сопутствующее повышенное давление, прописали симптоматическое лечение, но за ночь Ване — так звали умершего парня — лучше так и не становилось, поэтому под утро родители снова позвонили в 112.

Дальнейшие события развивались стремительно, родители своим ходом везли ребёнка в больницу — у него подозревали уже аппендицит. По дороге юноша упал в обморок, его состояние ухудшалось, но причины установить всё никак не удавалось. Ивану провели лапароскопию, чтобы выявить или исключить патологии брюшной полости, например аппендицит, но ничего криминального не нашли.

"Родители приехали домой, но не находили себе места. Через какое-то время дозвонились до главврача, стали просить, чтобы Ивана перевезли в Екатеринбург, — можно было подключить Центр медицины катастроф. Но, оказалось, сын уже был нетранспортабельным. Его ввели в кому и подключили к ИВЛ", — пишут наши уральские коллеги.

Через час парня не стало.

Трагическая история сопровождалась попыткой медиков скрыть от родителей документы с причиной смерти. Лишь спустя долго время родители узнали, что у Вани развился сепсис, вызванный генерализованной менингококковой инфекцией. Родители считают, что у сына был шанс на спасение, если бы его госпитализировали сразу, при первом вызове скорой, или не отказались направить бригаду, когда они позвонили в скорую второй раз. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по смерти школьника.