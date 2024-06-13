В Кремле будут внимательно следить за саммитом G7, где ожидаются решения по помощи Украине
Песков: В Кремле будут внимательно следить за саммитом "Группы семи" в Италии
В Кремле будут внимательно следить за саммитом "Большой семёрки" (G7) в Италии, где ожидается принятие решения о расширении поддержки Украины, в том числе за счёт российских активов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Собираемся следить, естественно, внимательно", — сказал представитель Кремля на брифинге.
50-й саммит "Большой семёрки" пройдёт с 13 по 15 июня в южной итальянской области Апулия. В мероприятии примут участие президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Британии Риши Сунак, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Японии Фумио Кисида, глава итальянского правительства Джорджа Мелони, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. Ранее стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии не примет участия в саммите G7. Накануне он, кстати, встречался с Зеленским.
ТАСС / EPA