В Кремле будут внимательно следить за саммитом G7, где ожидаются решения по помощи Украине

В Кремле будут внимательно следить за саммитом "Большой семёрки" (G7) в Италии, где ожидается принятие решения о расширении поддержки Украины, в том числе за счёт российских активов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.