Каркас должен быть из стали: Россиянам рассказали, как выбрать зонт, защищающий от любого ливня

Чем прочнее материалы и больше опор, тем надёжнее зонт, поэтому от сильного ливня или урагана защитит тот, который имеет 10–16 спиц. Об этом заявил инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров.

"Чем больше спиц, тем больше купол зонта, а значит, он защитит и от косого дождя при боковом ветре. Лучше выбирать зонт, чьи спицы сделаны из фибергласа, а каркас — из стали, а не из алюминия. Последний может не выдержать резкого порыва ветра", — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Говоря о непромокаемости, специалист указал, что водоотталкивающими свойствами обладают нейлон, тефлон или микроволокно. При этом самыми прочными, по словам Кучерова, являются зонты-трости — у них большие купола и минимум подвижных частей. Но такие удобно носить не всем, поэтому оптимальный вариант — складные зонты с 10–16 спицами.