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13 июня, 12:47

Каркас должен быть из стали: Россиянам рассказали, как выбрать зонт, защищающий от любого ливня

Инженер Кучеров: От любого ливня и урагана защитит зонт с 16 спицами

Чем прочнее материалы и больше опор, тем надёжнее зонт, поэтому от сильного ливня или урагана защитит тот, который имеет 10–16 спиц. Об этом заявил инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров.

"Чем больше спиц, тем больше купол зонта, а значит, он защитит и от косого дождя при боковом ветре. Лучше выбирать зонт, чьи спицы сделаны из фибергласа, а каркас — из стали, а не из алюминия. Последний может не выдержать резкого порыва ветра", — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Говоря о непромокаемости, специалист указал, что водоотталкивающими свойствами обладают нейлон, тефлон или микроволокно. При этом самыми прочными, по словам Кучерова, являются зонты-трости — у них большие купола и минимум подвижных частей. Но такие удобно носить не всем, поэтому оптимальный вариант — складные зонты с 10–16 спицами.

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Такие советы точно не помешают москвичам, ведь в столичном регионе уже три дня длится "дождливый марафон". Ожидается, что в четверг в столице выпадет до четверти месячной нормы осадков. Из-за непогоды сегодня оказалась затоплена часть дорог, некоторые улицы превратились в реки.

Обложка ©

Unsplash / Erik Witsoe

Никита Осипов
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