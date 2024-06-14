Экономист объяснил, как новые санкции США укрепят позицию России
Экономист Сухарев: От новых антироссийских санкций пострадает доллар
Введённые американцами 12 июня новые меры санкционного воздействия на Россию не будут продолжительными. Как заявил в беседе с радио "Комсомольская правда" экономист Олег Сухарев, от них прежде всего пострадает доллар.
Он сообщил, что сами ограничительные антироссийские меры привели к тому, что на Мосбирже не будут котироваться доллар и евро. В то же время, по словам специалиста, всё будет проходить штатно на так называемых внебиржевых площадках, а курс будет формироваться благодаря спросу и предложению.
Эксперт также отметил, что основной валютой на биржевых торгах в настоящее время является юань. В предыдущем месяце доля этой валюты значительно обогнала доллар и составила 54%.
"Эти санкции, на мой взгляд, просто вносят лепту в дальнейшую дедолларизацию, если так можно сказать. И, кстати говоря, не повлияют ни на поступление долларов от экспорта, ни на расчёты импортёров, которые ещё совершаются в долларах, естественно", — заключил Сухарев, подчеркнув, что это только укрепляет позицию России, взявшей курс на расчёты в национальной валюте.
Ранее Life.ru писал, что Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Причиной стали новые антироссийские санкции, которые Министерство финансов США ввело 12 июня.
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