Экономист объяснил, как новые санкции США укрепят позицию России

Введённые американцами 12 июня новые меры санкционного воздействия на Россию не будут продолжительными. Как заявил в беседе с радио "Комсомольская правда" экономист Олег Сухарев, от них прежде всего пострадает доллар.

Он сообщил, что сами ограничительные антироссийские меры привели к тому, что на Мосбирже не будут котироваться доллар и евро. В то же время, по словам специалиста, всё будет проходить штатно на так называемых внебиржевых площадках, а курс будет формироваться благодаря спросу и предложению.

Эксперт также отметил, что основной валютой на биржевых торгах в настоящее время является юань. В предыдущем месяце доля этой валюты значительно обогнала доллар и составила 54%.