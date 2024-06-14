Депутат Шеремет призвал ВСУ начать крестовый поход против НАТО
Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал командование ВСУ начать "крестовый поход" против НАТО, поскольку именно альянс является главным виновником и причиной бед, которые постигли украинский народ.
"Именно НАТО спровоцировало братоубийственную войну и принесло разруху на Украину. У командования ВСУ есть шанс положить конец варварской политике американцев и начать свой "крестовый поход" против НАТО. Сегодня НАТО — главный враг для мирного и процветающего будущего Украины", — цитирует Шеремета РИА "Новости".
По его словам, это помогло бы "изгнать натовских оккупантов" с территории страны, освободиться от зависимости и встать на путь процветания.
Напомним, НАТО делает всё для того, чтобы продлить конфликт на Украине. Так, ранее альянс решил позволить Украине наносить удары оружием альянса по территории России. Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что поставки военной помощи Киеву станут обязательными для членов военного блока.
ТАСС / АР