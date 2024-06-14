Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал командование ВСУ начать "крестовый поход" против НАТО, поскольку именно альянс является главным виновником и причиной бед, которые постигли украинский народ.

"Именно НАТО спровоцировало братоубийственную войну и принесло разруху на Украину. У командования ВСУ есть шанс положить конец варварской политике американцев и начать свой "крестовый поход" против НАТО. Сегодня НАТО — главный враг для мирного и процветающего будущего Украины", — цитирует Шеремета РИА "Новости".