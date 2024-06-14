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14 июня, 09:52

Путин обозначил задачи, которые стоят перед МИД России

Путин: Стоящие перед МИД РФ задачи направлены на повышение безопасности страны

Встреча с руководством МИД России посвящена постановке задач и ориентиров, которые смогут обеспечить развитие страны и её безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в здании внешнеполитического ведомства на Смоленской площади.

"Считаю важным дать оценку текущей обстановке в глобальных и региональных делах, а также поставить и соответствующие задачи перед внешнеполитическим ведомством", — указал Путин.

Глава государства уточнил, что все задачи также направлены на повышение благосостояния семей в России. По его словам, работа требует ещё больших усилий, инициативы и настойчивости в современных непростых и быстро меняющихся реалиях.

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Напомним, сегодня, 14 июня, Путин проводит встречу с руководством Министерства иностранных дел. На этом мероприятии присутствует около 100 журналистов, в том числе из недружественных стран. В начале своего выступления глава государства заявил, что ситуация в мире начинает меняться — как прежде уже не будет.

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Life.ru

Александр Юнашев
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