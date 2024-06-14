Путин обозначил задачи, которые стоят перед МИД России
Путин: Стоящие перед МИД РФ задачи направлены на повышение безопасности страны
Встреча с руководством МИД России посвящена постановке задач и ориентиров, которые смогут обеспечить развитие страны и её безопасность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в здании внешнеполитического ведомства на Смоленской площади.
"Считаю важным дать оценку текущей обстановке в глобальных и региональных делах, а также поставить и соответствующие задачи перед внешнеполитическим ведомством", — указал Путин.
Глава государства уточнил, что все задачи также направлены на повышение благосостояния семей в России. По его словам, работа требует ещё больших усилий, инициативы и настойчивости в современных непростых и быстро меняющихся реалиях.
Напомним, сегодня, 14 июня, Путин проводит встречу с руководством Министерства иностранных дел. На этом мероприятии присутствует около 100 журналистов, в том числе из недружественных стран. В начале своего выступления глава государства заявил, что ситуация в мире начинает меняться — как прежде уже не будет.
Life.ru