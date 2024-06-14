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14 июня, 10:03

Путин: Главной угрозой для Европы является не Россия, а зависимость от США

Главной угрозой для Европы является не Россия, а практически тотальная зависимость от США. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в МИД.

"Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев — в критической и всё возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США в военной, политической, технологической, идеологической, информационной сферах", — сказал глава государства.

Чуть ранее в ходе выступления в МИД Путин заявил, что меняющиеся реалии требуют от России концентрации. Глава государства заметил, что как прежде уже не будет. Также он подчеркнул, что мир подошёл к точке невозврата. По словам российского лидера, к текущему положению дел привели эгоизм и высокомерие стран Запада.

Путин рассказал, как США используют европейцев в плане вооружений для ВСУ
Путин рассказал, как США используют европейцев в плане вооружений для ВСУ
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Life.ru / Павел Баранов

Наталья Исакова
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