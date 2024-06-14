Путин: Главной угрозой для Европы является не Россия, а зависимость от США

Главной угрозой для Европы является не Россия, а практически тотальная зависимость от США. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в МИД.

"Опасность для Европы исходит не от России. Главная угроза для европейцев — в критической и всё возрастающей, уже практически тотальной зависимости от США в военной, политической, технологической, идеологической, информационной сферах", — сказал глава государства.