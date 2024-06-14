Путин рассказал о "проглатывающих" унижение со стороны США европейских политиках
Путин: Европейские политики "проглатывают" давление и унижение со стороны США
Европейские политики "проглатывают" давление и унижение со стороны Соединённых Штатов, а также скандалы и покупку дорогого американского газа. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своего выступления в МИД.
"Европейские политики проглатывают и унижение, и хамство, и скандалы со слежкой за европейскими лидерами, а США их попросту используют в своих интересах: то заставляют покупать свой дорогой газ <…>, то, как теперь, например, требуют от европейских стран наращивать поставки вооружения Украине", — сказал глава государства.
Ранее в ходе выступления в МИД Путин заявил, что главной угрозой для Европы является не Россия, а практически тотальная зависимость от США. Также президент подчеркнул, что мир подошёл к точке невозврата. По его словам, к текущему положению дел привели эгоизм и высокомерие стран Запада.
Life.ru / Павел Баранов