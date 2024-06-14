Россия со всей серьёзностью относилась к Минским соглашениям, которые были заключены в 2015 году. Однако все попытки договориться о мире были отвергнуты, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что именно РФ в 2014 году призывала к проведению мирных переговоров.

"Они (переговоры. — Прим. Life.ru) начались с участием Киева и представителей республик Донбасса. При содействии России, Германии, Франции разговор шёл трудно. Но тем не менее по итогам в 2015 году были заключены Минские соглашения", — подчеркнул лидер РФ на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Москва серьёзно относилась к выполнению указанных соглашений. По словам Путина, РФ предлагала разные компромиссы и развязки, но все они были проигнорированы.