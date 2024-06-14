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14 июня, 10:28

Путин заявил, что все предложения по мирному решению на Украине были отвергнуты

Путин: Россия серьёзно относилась к Минским соглашениям, но их отвергли

Россия со всей серьёзностью относилась к Минским соглашениям, которые были заключены в 2015 году. Однако все попытки договориться о мире были отвергнуты, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что именно РФ в 2014 году призывала к проведению мирных переговоров.

"Они (переговоры. — Прим. Life.ru) начались с участием Киева и представителей республик Донбасса. При содействии России, Германии, Франции разговор шёл трудно. Но тем не менее по итогам в 2015 году были заключены Минские соглашения", — подчеркнул лидер РФ на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

Москва серьёзно относилась к выполнению указанных соглашений. По словам Путина, РФ предлагала разные компромиссы и развязки, но все они были проигнорированы.

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Напомним, 12 февраля 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали "Минск-2", который должен был положить конец вооружённому конфликту в Донбассе. Спустя семь лет экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что соглашения были подписаны с целью "дать Украине время" для вооружения. В феврале этого года Владимир Зеленский заявил, что не собирается заключать никаких соглашений наподобие Минских.

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Life.ru

Александр Юнашев
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