Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно: 7 правил жизни Коко Шанель

Коко Шанель — великая женщина, оставившая неизгладимый след в мире моды и стиля. Её цитаты о жизни, любви и красоте продолжают вдохновлять и сегодня. Давайте разберём семь цитат Шанель, которые помогут вам посмотреть на жизнь и любовь под другим углом.

1. О парадоксах любви

Семь мудрых мыслей Коко Шанель, которые нужно знать. Фото © RuTube / ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Шанель с иронией подчёркивает, что мужчины ценят красоту, а женщины часто закрывают глаза на недостатки любимых. Эта цитата напоминает нам о важности быть красивыми для себя, а не для других. И о том, что любовь не всегда рациональна.

2. О независимости и уверенности

"Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще." Шанель призывает нас не зависеть от мнения окружающих. Это утверждение вдохновляет быть уверенными в себе и своих решениях, не оглядываясь на осуждение других. Уверенность в себе — ключ ко внутреннему спокойствию и любви.

3. О подлинной роскоши

Мудрость Коко Шанель: семь цитат о жизни и любви. Фото © RuTube / ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Для Шанель роскошь — это не богатство, а элегантность и изысканность. Она напоминает нам о важности стиля и вкуса, которые проявляются в мелочах и манерах. Настоящая роскошь — это утончённость без вульгарности.

4. О влиянии жизни на внешний вид

"В двадцать лет женщина имеет лицо, которое дала ей природа, в тридцать — которое она сделала себе сама, в сорок — то, которое она заслуживает." Эта цитата подчёркивает, что внешний вид отражает наш жизненный путь и характер. Коко Шанель напоминает, что наши поступки и мысли оставляют след не только в душе, но и на лице. Заботясь о себе и живя честно, мы сохраняем свою красоту.

5. О финансовой мудрости

Как жить с любовью: советы от Коко Шанель. Фото © RuTube / ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Шанель советует обращать внимание на то, как люди распоряжаются деньгами. Финансовая ответственность и щедрость — важные качества, которые могут многое рассказать о человеке. Важно выбирать партнёра, который разделяет ваши ценности и умеет обращаться с деньгами.

6. О завышенных ожиданиях

"Парадокс заключается в том, что чем глупее и бездарнее мужчина, тем больше у него претензий к женщине". Шанель остроумно замечает, что мужчины с недостатками часто предъявляют высокие требования к женщинам. Эта цитата напоминает, что мы не должны соглашаться на меньшее и заслуживаем уважения и признания наших достоинств.

7. О важности работы и самореализации

Семь цитат Коко Шанель, которые изменят ваше восприятие жизни. Фото © RuTube / ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Шанель подчёркивает значимость труда в жизни женщины. Работа не только поддерживает нас физически, но и укрепляет дух. Самореализация и труд помогают чувствовать себя полноценными и счастливыми.