Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно: 7 правил жизни Коко Шанель
Коко Шанель оставила нам не только модные тренды, но и мудрые слова, которые вдохновляют и сегодня. Life.ru собрал семь цитат великой кутюрье, которые помогут вам окружить себя любовью и уверенно идти по жизни.
Коко Шанель — великая женщина, оставившая неизгладимый след в мире моды и стиля. Её цитаты о жизни, любви и красоте продолжают вдохновлять и сегодня. Давайте разберём семь цитат Шанель, которые помогут вам посмотреть на жизнь и любовь под другим углом.
1. О парадоксах любви
Семь мудрых мыслей Коко Шанель, которые нужно знать. Фото © RuTube / ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Шанель с иронией подчёркивает, что мужчины ценят красоту, а женщины часто закрывают глаза на недостатки любимых. Эта цитата напоминает нам о важности быть красивыми для себя, а не для других. И о том, что любовь не всегда рациональна.
2. О независимости и уверенности
"Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще."
Шанель призывает нас не зависеть от мнения окружающих. Это утверждение вдохновляет быть уверенными в себе и своих решениях, не оглядываясь на осуждение других. Уверенность в себе — ключ ко внутреннему спокойствию и любви.
3. О подлинной роскоши
Мудрость Коко Шанель: семь цитат о жизни и любви. Фото © RuTube / ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Для Шанель роскошь — это не богатство, а элегантность и изысканность. Она напоминает нам о важности стиля и вкуса, которые проявляются в мелочах и манерах. Настоящая роскошь — это утончённость без вульгарности.
4. О влиянии жизни на внешний вид
"В двадцать лет женщина имеет лицо, которое дала ей природа, в тридцать — которое она сделала себе сама, в сорок — то, которое она заслуживает."
Эта цитата подчёркивает, что внешний вид отражает наш жизненный путь и характер. Коко Шанель напоминает, что наши поступки и мысли оставляют след не только в душе, но и на лице. Заботясь о себе и живя честно, мы сохраняем свою красоту.
5. О финансовой мудрости
Как жить с любовью: советы от Коко Шанель. Фото © RuTube / ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Шанель советует обращать внимание на то, как люди распоряжаются деньгами. Финансовая ответственность и щедрость — важные качества, которые могут многое рассказать о человеке. Важно выбирать партнёра, который разделяет ваши ценности и умеет обращаться с деньгами.
6. О завышенных ожиданиях
"Парадокс заключается в том, что чем глупее и бездарнее мужчина, тем больше у него претензий к женщине". Шанель остроумно замечает, что мужчины с недостатками часто предъявляют высокие требования к женщинам. Эта цитата напоминает, что мы не должны соглашаться на меньшее и заслуживаем уважения и признания наших достоинств.
7. О важности работы и самореализации
Семь цитат Коко Шанель, которые изменят ваше восприятие жизни. Фото © RuTube / ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
Шанель подчёркивает значимость труда в жизни женщины. Работа не только поддерживает нас физически, но и укрепляет дух. Самореализация и труд помогают чувствовать себя полноценными и счастливыми.
Цитаты Коко Шанель несут в себе мудрость, которая помогает нам лучше понять себя и окружающий мир. Эти слова могут вдохновить вас на перемены, помочь найти уверенность и окружить себя любовью. Пусть мудрость великой кутюрье станет вашим путеводителем к более осмысленной и счастливой жизни.
Коллаж © Life.ru. Фото © RuTube / ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ