"Единственный путь к окончанию конфликта": Матвиенко высказалась о мирном предложении Путина

Президент России Владимир Путин представил единственно возможный путь к разрешению конфликта на Украине. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя новые мирные предложения главы государства, о которых он заявил в пятницу, 14 июня, в ходе выступления в МИД.

"Наш президент чётко и детально представил единственно возможный путь к окончанию конфликта на Украине, который создаёт предпосылки к уходу от чрезвычайно опасной эскалации и к построению общей для всех, неделимой безопасности. И на евразийском пространстве, и в мире в целом", — написала Матвиенко в телеграм-канале.

Спикер Совфеда считает, что после сегодняшнего выступления Путина становится очевидным, что главное препятствие на пути установления мира на Украине — это отсутствие воли и ответственности у элит Запада.