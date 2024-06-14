"Единственный путь к окончанию конфликта": Матвиенко высказалась о мирном предложении Путина
Матвиенко: Путин представил единственный путь к разрешению конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин представил единственно возможный путь к разрешению конфликта на Украине. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя новые мирные предложения главы государства, о которых он заявил в пятницу, 14 июня, в ходе выступления в МИД.
"Наш президент чётко и детально представил единственно возможный путь к окончанию конфликта на Украине, который создаёт предпосылки к уходу от чрезвычайно опасной эскалации и к построению общей для всех, неделимой безопасности. И на евразийском пространстве, и в мире в целом", — написала Матвиенко в телеграм-канале.
Спикер Совфеда считает, что после сегодняшнего выступления Путина становится очевидным, что главное препятствие на пути установления мира на Украине — это отсутствие воли и ответственности у элит Запада.
Как уже сообщал Life, ранее Путин во время выступления в МИД назвал условия для мирных переговоров с Украиной. Для этого, по словам главы государства, Киев должен вывести войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Когда это будет сделано и когда официально Украина откажется от планов вступления в НАТО, огонь будет прекращён незамедлительно, заверил президент. К слову, в офисе Зеленского уже отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.
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