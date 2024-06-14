ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 13:54

Общественники считают, что нашивки "Пресса" у российских журналистов являются мишенью для ВСУ

Малькевич: Нашивки "Пресса" у российских журналистов являются мишенью для ВСУ

Украинские солдаты специально ведут огонь по российским журналистам. Ещё в 2015 году украинские политики заявляли, что один убитый сотрудник прессы стоит целого батальона. Об этом заявил первый зампред комиссии по СМИ при Общественной палате РФ Александр Малькевич в эфире радио "Комсомольская правда".

"С 2014 года начали убивать журналистов целенаправленно. У меня был синий бронежилет с надписью "Пресса", я сверху надел какую-то кенгуруху серенькую и снял, разумеется, синий чехол с каски, и вот с тех пор я так и хожу незаметно, как и все нормальные люди", — поделился Малькевич.

Москалькова обратилась в международные органы из-за удара ВСУ по журналистам
Москалькова обратилась в международные органы из-за удара ВСУ по журналистам

Напомним, что 13 июня в Горловке от обстрелов ВСУ пострадали двое журналистов НТВ, один из которых скончался в больнице. Ему было 46 лет. Его коллега выжил, но лишился руки. Он уже находится в сознании и демонстрирует стойкость духа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Microgen

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • Журналисты
  • СМИ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров