Общественники считают, что нашивки "Пресса" у российских журналистов являются мишенью для ВСУ

Украинские солдаты специально ведут огонь по российским журналистам. Ещё в 2015 году украинские политики заявляли, что один убитый сотрудник прессы стоит целого батальона. Об этом заявил первый зампред комиссии по СМИ при Общественной палате РФ Александр Малькевич в эфире радио "Комсомольская правда".

"С 2014 года начали убивать журналистов целенаправленно. У меня был синий бронежилет с надписью "Пресса", я сверху надел какую-то кенгуруху серенькую и снял, разумеется, синий чехол с каски, и вот с тех пор я так и хожу незаметно, как и все нормальные люди", — поделился Малькевич.