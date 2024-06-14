Глава Пентагона пообещал, что НАТО не планирует расширяться "в ближайшем будущем"

НАТО "в ближайшем будущем" не планирует дальнейшее расширение. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин.

"Я не вижу никакого желания или признаков того, что мы будем заниматься расширением в какой-то момент в ближайшем будущем", — сказал глава Пентагона по итогам заседания министров обороны стран – членов НАТО в Брюсселе.

При этом, по его мнению, всегда будут страны, которые хотят вступить в НАТО. Однако сейчас члены альянса хотели бы увидеть доработку планов и "стабилизацию" процессов в связи с недавним вступлением Финляндии и Швеции.

На заседании в Брюсселе страны НАТО зафиксировали, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса.

В настоящее время в НАТО входит 32 государства. Последней на данный момент в альянс вступила Швеция, это произошло 7 марта 2024 года.