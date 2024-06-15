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Меньше "сна" и не разряжать до 0%: Россиянам объяснили, как продлить жизнь ноутбуку

Техноэксперт Биржевой: Падение заряда ноутбука до 0 % может повредить батарею

15 июня, 08:40
Падение заряда ноутбука до 0 % может повредить батарею. Обложка © Freepik.com

Падение заряда ноутбука до 0 % может повредить батарею. Обложка © Freepik.com

В 2023 году объём российского рынка ноутбуков достиг 3,4 млн штук, что на 11% больше, чем годом ранее. Это может говорить о том, что техника часто выходит из строя. При этом самая распространённая проблема — испорченная батарея, и заменить её в нынешней ситуации выходит очень дорого — далеко не все детали есть в наличии на российском рынке. О том, как продлить жизнь ноутбуку, Life.ru рассказал техноэксперт сервиса аренды пауэрбанков "Бери заряд!" Сергей Биржевой.

Будьте бережны

Ноутбук — техника, которая используется ежедневно, и поэтому относиться к ней следует особенно бережно:

  • Не ставьте напитки рядом с компьютером. Одно случайное попадание жидкости на клавиатуру может привести к её повреждению.
  • Двумя руками держите ноутбук за нижнюю часть (половину клавиатуры). Не держите ноутбук за экран.
  • Не храните ноутбук в очень холодных или очень жарких местах.
  • Не размещайте его рядом с электроприборами, поскольку они создают магнитное поле.
  • Не пытайтесь закрыть крышку, если на клавиатуре остался карандаш или ручка. Это может привести к поломке экрана.
  • Не царапайте и не нажимайте на экран.
  • Не хлопайте крышкой ноутбука.
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Держите в чистоте

Крайне важно регулярно чистить ноутбук. Обязательно уделяйте особое внимание клавиатуре, сенсорной панели, поверхности дисплея и вентиляционным отверстиям. Чистить ноутбук можно с помощью специальных салфеток, ватных палочек, баллона со сжатым воздухом.

Батарея всему голова

Со временем даже у самой энергоёмкой батареи снижается время автономной работы. Поэтому важно правильно эксплуатировать ноутбук — тогда батарея будет служить дольше.

"Следует держать ноутбук подключённым к сети как можно дольше — просто пусть он будет на зарядке, пока вы находитесь рядом с розеткой. Когда компьютер полностью заряжен, шнур питания просто перестаёт подавать электроэнергию до тех пор, пока она снова не понадобится", — рассказал Биржевой.

Кроме того, если возможно, никогда не разряжайте аккумулятор полностью. Доказано, что падение заряда аккумулятора до 0 % перед подзарядкой может повредить батарею.

Нет перегревам

Если вы слышите, как включается вентилятор ноутбука, значит, он отчаянно пытается охладиться. Дело в том, что процессоры выделяют большие объёмы тепла, и оно должно отводиться, а наша привычка работать, не вставая с кровати, на подушках или на коленях может блокировать вентиляционные отверстия и подвергать компьютер ненужной нагрузке, предупреждает эксперт.

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Осторожнее со спящим режимом

Многие пользователи ноутбуков часто используют "Спящий режим". Это приемлемо, если вы работаете над документами и оставляете компьютер в таком состоянии не надолго. Перевод ноутбука в спящим режим и обратно позволяет избежать пиковых нагрузок на электронные компоненты при запуске. Однако оставлять устройство в режиме сна на долгое время, например, на несколько дней или на неделю — пагубная цифровая привычка.

"Такая "спящая активность" отражается на сроке службы аккумулятора и SSD жёсткого диска, используемого в новых моделях. Поэтому лучше переводить ноутбук в режим гибернации — специальная функция Windows, благодаря которой устройство экономит больше энергии", — посоветовал Биржевой.

Таким образом, спящий режим на ноутбуке можно использовать, если перерыв в работе будет не более нескольких часов. В остальных случаях подойдет режим гибернации, а ещё лучше — полное выключение устройства. Для "здоровья" ноутбука выключайте его на ночь ежедневно — так он прослужит вам гораздо дольше.

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Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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