Царёв указал на попытки США договориться с Россией и "слить" Зеленского Экс-депутат Рады Царёв: США тайно предложили РФ сделку по Украине без Зеленского 15 июня, 19:15 Владимир Зеленский и Джо Байден. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв заявил, что США тайно пытаются вести с Россией переговоры по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта. В частности, Вашингтон готов "слить" Владимира Зеленского ради достижения соглашения с Москвой. Об этом политик сказал в беседе с "Царьградом".

"Для [президента США Джо] Байдена вариант, когда он как бы останавливает войну в Израиле и Палестине и одновременно останавливает войну на Украине, был бы просто суперподарком во время избирательной кампании", — пояснил Царёв.

По его словам, на закулисные переговоры указывает тот факт, что украинские политики и сам Зеленский объявлены в розыск. Экс-депутат уверен, что это сделано для того, чтобы минусовать тех, с кем нет смысла вести переговоры в дальнейшем. Также, по мнению Царёва, президент РФ Владимир Путин зачем-то обозначил, что сейчас российские войска не будут штурмовать Харьков, а значит, делается задел для предстоящих возможных обсуждений.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня предложил план мирного разрешения конфликта на Украине. Согласно ему, Киев должен вывести ВСУ из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, а также того, как украинское руководство официально откажется от планов по вступлению в НАТО, российские войска немедленно остановят огонь. В офисе Зеленского от мирной инициативы сразу же отказались.

Авторы Татьяна Миссуми