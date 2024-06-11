Лавров призвал вернуть киевский режим в правовое поле для переговоров по Украине

Чтобы провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, киевский режим нужно вернуть в правовое поле. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран – участниц БРИКС.

"Когда наши товарищи в разных странах от чистого сердца предлагают переговорные процессы, иногда звучит: "Давайте сейчас просто остановим боевые действия и начнём разговаривать". А разве требования соблюдать права любого национального меньшинства, тем более такого крупного, как русские на Украине, являются каким-то искусственным предварительным условием? Я так не считаю", — рассуждает министр иностранных дел.