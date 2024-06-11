Лавров призвал вернуть киевский режим в правовое поле для переговоров по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hussein Eddeb
Чтобы провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине, киевский режим нужно вернуть в правовое поле. Об этом сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран – участниц БРИКС.
"Когда наши товарищи в разных странах от чистого сердца предлагают переговорные процессы, иногда звучит: "Давайте сейчас просто остановим боевые действия и начнём разговаривать". А разве требования соблюдать права любого национального меньшинства, тем более такого крупного, как русские на Украине, являются каким-то искусственным предварительным условием? Я так не считаю", — рассуждает министр иностранных дел.
Необходимо снова сделать украинский режим частью правового поля, в котором существуют все ответственные и порядочные члены мирового сообщества, указал российский дипломат.
К сожалению, сейчас Украина пребывает на каких-то других правовых полях, возлагая большие ожидания на летний саммит в Швейцарии, который потенциально мог бы стать переговорной площадкой, но Москву туда даже не позвали. Цель этого мероприятия до сих пор не ясна, однако посетить это мероприятие собираются около 90 государств. Среди отказавшихся: Китай, Аргентина, Мексика, Никарагуа и многие другие. Но швейцарский президент всё-таки попытался спасти затухающую конференцию, заявив, что она является отправной точкой перед саммитом с участием России.