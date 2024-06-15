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15 июня, 08:46

Беспилотник ВСУ самолётного типа уничтожен в Белгородской области

ВСУ предприняли попытку атаковать Белгородскую область с применением беспилотника самолётного типа. Он был уничтожен над регионом российскими системами ПВО, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Около 10:10 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", говорится в публикации.

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Ранее стало известно о том, что системы ПВО сбили три БПЛА ВСУ над Ростовской областью. Днём ранее регион подвергся массированной атаке беспилотников — местная противовоздушная оборона перехватила около 70 летательных аппаратов противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Юрий Лысенко
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