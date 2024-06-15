Пеллегрини вступил в должность президента Словакии

В Словакии прошла церемония инаугурации нового президента — им стал Петер Пеллегрини, ранее неоднократно критиковавший поставки западного оружия Украине. Торжественное принесение присяги показал местный телеканал ТА3.

Пеллегрини стал шестым президентом за всю историю независимой Словакии. Прошедшие выборы показали, что население страны устало от украинского конфликта. Политик смог обойти во втором туре своего соперника Ивана Корчока, который ратовал за продолжение поставок вооружения ВСУ.