В Раде рассказали, что вернувшиеся с Запада украинцы оказались в "ловушке" Radio NV: Прибывшие из-за рубежа ради воинского учёта украинцы не могут уехать 15 июня, 14:10 Прибывшие из-за рубежа ради воинского учёта украинцы не могут уехать. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Проживавшие за границей украинцы, которые вернулись на родину для того, чтобы встать на воинский учёт, теперь не могут покинуть страну. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский в интервью украинскому Radio NV.

"Граждане Украины, которые не стояли на воинском учёте и вернулись в страну, сейчас фактически попали в своеобразную ловушку. Они не могут выехать с Украины обратно к своим семьям и не могут на Украине встать на воинский учёт, потому что у них нет зарегистрированного места жительства на родине", — пояснил он.

По его словам, профильный комитет парламента Украины намерен обратиться к правительству, МВД и Минобороны страны в связи со сложившейся ситуацией. Вениславский отметил, что получил уже десятки жалоб от украинцев, которые столкнулись с подобной проблемой.

Авторы Татьяна Миссуми