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13 июня, 18:54

У находящихся за границей украинцев осталось меньше недели, чтобы встать на учёт

"Страна": Находящиеся за границей украинцы должны встать на учёт до 17 июня

У находящихся за границей украинских мужчин осталось меньше недели для того, чтобы встать на учёт. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на текст постановления Кабмина Украины от 16 мая.

В нём говорится, что военнообязанные должны встать на воинский учёт в течение 30 дней со дня вступления в силу соответствующего документа, то есть надо отсчитать чуть меньше месяца с 18 мая текущего года. Следовательно, находящиеся за рубежом украинцы должны встать на учёт в посольствах и консульствах Незалежной до 17 июня.

Сделать это могут лишь мужчины, которые снялись с учёта до выезда за границу. Остальным для постановки на воинский учёт придётся вернуться на родину.

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Напомним, 9 мая Владимир Зеленский в очередной раз продлил действие мобилизации и военного положения на Украине. Также, согласно выпущенному в то же время указу украинского Минобороны, в Незалежной ужесточили правила призыва и теперь годными считаются даже больные психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Помимо того, Верховная рада Украины приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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