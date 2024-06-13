У находящихся за границей украинцев осталось меньше недели, чтобы встать на учёт
"Страна": Находящиеся за границей украинцы должны встать на учёт до 17 июня
У находящихся за границей украинских мужчин осталось меньше недели для того, чтобы встать на учёт. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на текст постановления Кабмина Украины от 16 мая.
В нём говорится, что военнообязанные должны встать на воинский учёт в течение 30 дней со дня вступления в силу соответствующего документа, то есть надо отсчитать чуть меньше месяца с 18 мая текущего года. Следовательно, находящиеся за рубежом украинцы должны встать на учёт в посольствах и консульствах Незалежной до 17 июня.
Сделать это могут лишь мужчины, которые снялись с учёта до выезда за границу. Остальным для постановки на воинский учёт придётся вернуться на родину.
Напомним, 9 мая Владимир Зеленский в очередной раз продлил действие мобилизации и военного положения на Украине. Также, согласно выпущенному в то же время указу украинского Минобороны, в Незалежной ужесточили правила призыва и теперь годными считаются даже больные психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. Помимо того, Верховная рада Украины приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine