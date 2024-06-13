У находящихся за границей украинцев осталось меньше недели, чтобы встать на учёт

У находящихся за границей украинских мужчин осталось меньше недели для того, чтобы встать на учёт. Об этом пишет издание "Страна" со ссылкой на текст постановления Кабмина Украины от 16 мая.

В нём говорится, что военнообязанные должны встать на воинский учёт в течение 30 дней со дня вступления в силу соответствующего документа, то есть надо отсчитать чуть меньше месяца с 18 мая текущего года. Следовательно, находящиеся за рубежом украинцы должны встать на учёт в посольствах и консульствах Незалежной до 17 июня.