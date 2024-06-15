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15 июня, 17:32

Шольц выступил против прекращения огня на Украине в нынешних реалиях

Прекращение огня на Украине невозможно в нынешних реалиях. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на открытии конференции в Бюргенштоке.

"Нужно быть честным: мир — это не просто отсутствие войны. Немедленное прекращение огня без серьёзных переговоров и без дорожной карты, нацеленной на справедливый и долгосрочный мир, основанное лишь на так называемых новых реалиях, только узаконит действия России", — заявил Шольц.

Он отметил, что отсутствие переговоров при прекращении огня приведёт к замороженному конфликту, что опасно для Незалежной и стран ЕС.

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Ранее Шольц заявил, что мирная инициатива президента России Владимира Путина по украинскому конфликту была высказана без серьёзных намерений и не сработает, так как Украине нужен "справедливый и честный мир". Напомним, Путин озвучил предложение по перемирию, при котором Киев должен вывести армию с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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