Шольц выступил против прекращения огня на Украине в нынешних реалиях
Прекращение огня на Украине невозможно в нынешних реалиях. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на открытии конференции в Бюргенштоке.
"Нужно быть честным: мир — это не просто отсутствие войны. Немедленное прекращение огня без серьёзных переговоров и без дорожной карты, нацеленной на справедливый и долгосрочный мир, основанное лишь на так называемых новых реалиях, только узаконит действия России", — заявил Шольц.
Он отметил, что отсутствие переговоров при прекращении огня приведёт к замороженному конфликту, что опасно для Незалежной и стран ЕС.
Ранее Шольц заявил, что мирная инициатива президента России Владимира Путина по украинскому конфликту была высказана без серьёзных намерений и не сработает, так как Украине нужен "справедливый и честный мир". Напомним, Путин озвучил предложение по перемирию, при котором Киев должен вывести армию с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО.
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