Шольц выступил против прекращения огня на Украине в нынешних реалиях

Прекращение огня на Украине невозможно в нынешних реалиях. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на открытии конференции в Бюргенштоке.

"Нужно быть честным: мир — это не просто отсутствие войны. Немедленное прекращение огня без серьёзных переговоров и без дорожной карты, нацеленной на справедливый и долгосрочный мир, основанное лишь на так называемых новых реалиях, только узаконит действия России", — заявил Шольц.