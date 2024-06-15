Шольц признал, что без России достигнуть мира на Украине не получится

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что без участия России в переговорах Украине не видать мира, однако добавил, что РФ не предложила ни одного варианта пути для урегулирования конфликта. Об этом он сообщил на "мирном саммите" в Бюргенштоке.

"Это правда, что мир на Украине не может быть достигнут без России", — сказал Шольц.