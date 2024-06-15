ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 18:28

Шольц признал, что без России достигнуть мира на Украине не получится

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что без участия России в переговорах Украине не видать мира, однако добавил, что РФ не предложила ни одного варианта пути для урегулирования конфликта. Об этом он сообщил на "мирном саммите" в Бюргенштоке.

"Это правда, что мир на Украине не может быть достигнут без России", — сказал Шольц.

По словам канцлера, для перемирия Россия должна отвести войска. Он считает, что, отказавшись сделать это, Москва "не приложила усилий для мира". Кроме того, Шольц в очередной раз обвинил РФ в том, что она не пошла по западному пути в диалоге по европейской безопасности.

Шольц выступил против прекращения огня на Украине в нынешних реалиях
Шольц выступил против прекращения огня на Украине в нынешних реалиях

Накануне президент России Владимир Путин озвучил предложение по перемирию, при котором Киев должен вывести армию с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО. Однако, по версии Шольца, инициатива российского лидера была высказана без серьёзных намерений и не сработает, так как Незалежной нужен "справедливый и честный мир".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Александра Мышляева
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Украина
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров