Шольц признал, что без России достигнуть мира на Украине не получится
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что без участия России в переговорах Украине не видать мира, однако добавил, что РФ не предложила ни одного варианта пути для урегулирования конфликта. Об этом он сообщил на "мирном саммите" в Бюргенштоке.
"Это правда, что мир на Украине не может быть достигнут без России", — сказал Шольц.
По словам канцлера, для перемирия Россия должна отвести войска. Он считает, что, отказавшись сделать это, Москва "не приложила усилий для мира". Кроме того, Шольц в очередной раз обвинил РФ в том, что она не пошла по западному пути в диалоге по европейской безопасности.
Накануне президент России Владимир Путин озвучил предложение по перемирию, при котором Киев должен вывести армию с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от вступления в НАТО. Однако, по версии Шольца, инициатива российского лидера была высказана без серьёзных намерений и не сработает, так как Незалежной нужен "справедливый и честный мир".
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