Президент Малави объявил выходным день похорон вице-президента Чилимы 17 июня
Вице-президент Малави Саулос Чилима. Обложка © Sgt. P. Behringer / U.S. Army Southern European Task Force, Africa
Погибшего при крушении самолёта вице-президента Малави Саулоса Чилиму похоронят 17 июня, этот день объявлен в стране выходным по распоряжению главы страны Лазаруса Чакверы. Об этом пишет газета Nyasa Times.
"Это даст возможность малавийцам всех слоёв общества отдать последние почести вице-президенту Саулосу Чилиме", — объяснили решение в руководстве Малави.
Политика похоронят в его родной деревне Нсипо. Силовики готовятся усилить меры безопасности в этот день, так как часть населения считает авиакатастрофу подстроенной правительством и может выйти на протесты. Семья Чилимы также обратилась к властям с просьбой провести тщательное расследование причин крушения.
Напомним, самолёт с вице-президентом перестал отображаться на радиолокаторах вечером 10 июня после вылета из столицы страны — города Лилонгве. 11 июня спасатели обнаружили обломки пропавшего самолёта. Выживших нет.