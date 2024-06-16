Президент Малави объявил выходным день похорон вице-президента Чилимы 17 июня

Погибшего при крушении самолёта вице-президента Малави Саулоса Чилиму похоронят 17 июня, этот день объявлен в стране выходным по распоряжению главы страны Лазаруса Чакверы. Об этом пишет газета Nyasa Times.

Политика похоронят в его родной деревне Нсипо. Силовики готовятся усилить меры безопасности в этот день, так как часть населения считает авиакатастрофу подстроенной правительством и может выйти на протесты. Семья Чилимы также обратилась к властям с просьбой провести тщательное расследование причин крушения.