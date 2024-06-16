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Президент Малави объявил выходным день похорон вице-президента Чилимы 17 июня

16 июня, 11:09
Вице-президент Малави Саулос Чилима. Обложка © Sgt. P. Behringer / U.S. Army Southern European Task Force, Africa

Вице-президент Малави Саулос Чилима. Обложка © Sgt. P. Behringer / U.S. Army Southern European Task Force, Africa

Погибшего при крушении самолёта вице-президента Малави Саулоса Чилиму похоронят 17 июня, этот день объявлен в стране выходным по распоряжению главы страны Лазаруса Чакверы. Об этом пишет газета Nyasa Times.

"Это даст возможность малавийцам всех слоёв общества отдать последние почести вице-президенту Саулосу Чилиме", — объяснили решение в руководстве Малави.

Политика похоронят в его родной деревне Нсипо. Силовики готовятся усилить меры безопасности в этот день, так как часть населения считает авиакатастрофу подстроенной правительством и может выйти на протесты. Семья Чилимы также обратилась к властям с просьбой провести тщательное расследование причин крушения.

Бывшая первая леди Малави была на борту разбившегося в Африке самолёта
Бывшая первая леди Малави была на борту разбившегося в Африке самолёта

Напомним, самолёт с вице-президентом перестал отображаться на радиолокаторах вечером 10 июня после вылета из столицы страны — города Лилонгве. 11 июня спасатели обнаружили обломки пропавшего самолёта. Выживших нет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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