Песков: Зеленскому пора подумать о предложении Путина на фоне неудач ВСУ 16 июня, 10:44 Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Зеленский не должен отвергать предложение президента РФ Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, так как положение ВСУ на фронте с каждым днём ухудшается. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"В своё время Зеленский приходил к власти под флагом мира и намерения установить мир, спасти Украину. Он всегда говорил, что он не держится за кресло, он всегда говорил, что готов на всё ради своей Родины. Вот посмотрим, готов ли он на всё, чтобы дальше не ухудшать ситуацию", — пояснил представитель Кремля.

По его словам, украинская армия терпит постоянные неудачи и её солдаты сотнями ежедневно гибнут на поле боя, поэтому Зеленскому пора подумать над предложением Путина и перестать руководствоваться только своими амбициями и интересами заокеанских партнёров.

Напомним, план мирного разрешения конфликта на Украине президент РФ Владимир Путин предложил во время выступления в Министерстве иностранных дел России 14 июня. Согласно ему, Киев должен вывести войска из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. После этого, а также после того, как украинское руководство официально откажется от планов по вступлению в НАТО, российские военные немедленно остановят огонь. В офисе Зеленского от мирной инициативы сразу же отказались.

Авторы Татьяна Миссуми