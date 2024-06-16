На саммите в Бюргенштоке призвали РФ и Украину освободить всех военнопленных
Всех военнослужащих, взятых в плен в ходе украинского конфликта, необходимо освободить. Об этом говорится в итоговом коммюнике, которое было принято по завершении конференции по Украине в Швейцарии. Его содержание зачитала во время церемонии закрытия форума швейцарский президент Виола Амерд.
"Все военнопленные должны быть освобождены путём полного обмена", — сказано в документе.
Напомним, что швейцарский "саммит мира" по разрешению украинского кризиса прошёл в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Россию на мероприятие не пригласили. Подписи под итоговым коммюнике поставили представители 80 стран из 91 участвовавшей, в частности США, государства ЕС, Турция и Швейцария. Одобрения Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Ватикана документ не получил.
ТАСС / EPA / POOL / URS FLUEELER