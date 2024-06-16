На саммите в Бюргенштоке призвали РФ и Украину освободить всех военнопленных

Всех военнослужащих, взятых в плен в ходе украинского конфликта, необходимо освободить. Об этом говорится в итоговом коммюнике, которое было принято по завершении конференции по Украине в Швейцарии. Его содержание зачитала во время церемонии закрытия форума швейцарский президент Виола Амерд.

"Все военнопленные должны быть освобождены путём полного обмена", — сказано в документе.