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16 июня, 13:09

На саммите в Бюргенштоке призвали РФ и Украину освободить всех военнопленных

Всех военнослужащих, взятых в плен в ходе украинского конфликта, необходимо освободить. Об этом говорится в итоговом коммюнике, которое было принято по завершении конференции по Украине в Швейцарии. Его содержание зачитала во время церемонии закрытия форума швейцарский президент Виола Амерд.

"Все военнопленные должны быть освобождены путём полного обмена", сказано в документе.

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Напомним, что швейцарский "саммит мира" по разрешению украинского кризиса прошёл в Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Россию на мероприятие не пригласили. Подписи под итоговым коммюнике поставили представители 80 стран из 91 участвовавшей, в частности США, государства ЕС, Турция и Швейцария. Одобрения Индии, Бразилии, Саудовской Аравии и Ватикана документ не получил.

Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / URS FLUEELER

Юрий Лысенко
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