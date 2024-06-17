Мой дом — моя крепость: Россиянам могут развязать руки при самообороне дома

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов анонсировал рассмотрение законопроекта, который разрешает россиянам защищаться от злоумышленников на территории собственного дома, не опасаясь оказаться на скамье подсудимых за превышение самообороны. Инициатива будет внесена в парламент 17 июня.

"Авторы законопроекта предлагают внести в законодательство России принцип "мой дом — моя крепость", который сейчас такого закрепления не имеет", — гласит пояснительная записка.

Нилов акцентировал внимание на том, что предложение не только закрепит право граждан на любую самооборону при незаконном проникновении в жилище, но и фактически переломит судебную практику в пользу граждан. По словам народного избранника, в уголовных делах о превышении самообороны прошлых лет оправдательные приговоры почти не выносились.