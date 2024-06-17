Гросси: МАГАТЭ продолжит сотрудничество с Россией в области ядерного порядка
Россия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжат прочное сотрудничество, заверил в беседе с газетой "Известия" глава организации Рафаэль Гросси.
"Россия — ведущая ядерная держава. <...> Несмотря на все эти трудности (Гросси говорит о международных санкциях против РФ. — Прим. Life.ru), Россия участвовала в создании ядерного порядка, страна — одна из основателей", — сообщил глава МАГАТЭ.
Он обратил внимание, что "Росатом" — первый поставщик атомной энергии в мире. Эта госкорпорация работает и в тех странах, где введены санкции против РФ. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ действует профессионально и уважительно в области конфликта, затрагивающего Россию и Украину.
Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ не может назвать точного виновника обстрелов АЭС в запорожском Энергодаре из-за нехватки неопровержимых доказательств. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов уверен, что МАГАТЭ рано или поздно придётся признать, что удары по станции ведёт Киев.
Wikipedia / BambooBeast