Гросси: МАГАТЭ продолжит сотрудничество с Россией в области ядерного порядка

"Россия — ведущая ядерная держава. <...> Несмотря на все эти трудности (Гросси говорит о международных санкциях против РФ. — Прим. Life.ru) , Россия участвовала в создании ядерного порядка, страна — одна из основателей", — сообщил глава МАГАТЭ.

Он обратил внимание, что "Росатом" — первый поставщик атомной энергии в мире. Эта госкорпорация работает и в тех странах, где введены санкции против РФ. Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ действует профессионально и уважительно в области конфликта, затрагивающего Россию и Украину.