В Челябинске пожарные тушат горящий цех по производству троллейбусов
В Челябинске продолжается тушение пожара, возникшего в цеху, где производят городской транспорт. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Огонь охватил 350 квадратных метров здания. Самостоятельно на улицу вышли 25 человек. Никто не пострадал", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Открытое горение удалось ликвидировать. В тушении пожара задействованы 24 специалиста и шесть единиц техники.
Ранее на севере Москвы произошло масштабное возгорание в неэксплуатируемом здании на площади 400 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 50 специалистов и 17 единиц техники. Затем огонь распространился, у здания обрушилась крыша. МЧС пришлось подключить дополнительных сотрудников и пожарные машины.