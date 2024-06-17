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17 июня, 05:22

В Челябинске пожарные тушат горящий цех по производству троллейбусов

МЧС в Челябинске тушит пожар в цеху по производству троллейбусов. Фото © Telegram / МЧС России

МЧС в Челябинске тушит пожар в цеху по производству троллейбусов. Фото © Telegram / МЧС России

В Челябинске продолжается тушение пожара, возникшего в цеху, где производят городской транспорт. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

МЧС в Челябинске тушит пожар в цеху по производству троллейбусов. Фото © Telegram / МЧС России

МЧС в Челябинске тушит пожар в цеху по производству троллейбусов. Фото © Telegram / МЧС России

"Огонь охватил 350 квадратных метров здания. Самостоятельно на улицу вышли 25 человек. Никто не пострадал", сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Открытое горение удалось ликвидировать. В тушении пожара задействованы 24 специалиста и шесть единиц техники.

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Ранее на севере Москвы произошло масштабное возгорание в неэксплуатируемом здании на площади 400 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 50 специалистов и 17 единиц техники. Затем огонь распространился, у здания обрушилась крыша. МЧС пришлось подключить дополнительных сотрудников и пожарные машины.

Владимир Озеров
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