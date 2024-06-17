В Челябинске пожарные тушат горящий цех по производству троллейбусов

В Челябинске продолжается тушение пожара, возникшего в цеху, где производят городской транспорт. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

МЧС в Челябинске тушит пожар в цеху по производству троллейбусов. Фото © Telegram / МЧС России

"Огонь охватил 350 квадратных метров здания. Самостоятельно на улицу вышли 25 человек. Никто не пострадал", — сказано в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Открытое горение удалось ликвидировать. В тушении пожара задействованы 24 специалиста и шесть единиц техники.