Четырнадцать паломников-мусульман умерли от жары и обезвоживания в Мекке Reuters: В Саудовской Аравии 14 паломников погибли из-за жары во время хаджа 17 июня, 07:52 В Саудовской Аравии 14 паломников из Иордании погибли во время хаджа. Обложка © Freepik

В Саудовской Аравии как минимум четырнадцать человек из Иордании погибли от жары и обезвоживания во время хаджа — паломничества в Мекку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД страны.

Сейчас столбики термометров в Мекке поднялись до 47 градусов. Минздрав Саудовской Аравии заблаговременно предупреждал о том, чтобы паломники долго не стояли под палящим солнцем, а также пили как можно больше воды. По предварительным данным, число погибших может увеличиться, так как сейчас ещё 17 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что миллионы мусульман по всей России начали отмечать один из двух главных праздников ислама — Курбан-байрам. Он продлится с 16-го по 18 июня включительно. Президент России Владимир Путин уже поздравил мусульман страны со священными днями.

Авторы Татьяна Миссуми