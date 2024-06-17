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Четырнадцать паломников-мусульман умерли от жары и обезвоживания в Мекке

Reuters: В Саудовской Аравии 14 паломников погибли из-за жары во время хаджа

17 июня, 07:52
В Саудовской Аравии 14 паломников из Иордании погибли во время хаджа. Обложка © Freepik

В Саудовской Аравии 14 паломников из Иордании погибли во время хаджа. Обложка © Freepik

В Саудовской Аравии как минимум четырнадцать человек из Иордании погибли от жары и обезвоживания во время хаджа — паломничества в Мекку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД страны.

Сейчас столбики термометров в Мекке поднялись до 47 градусов. Минздрав Саудовской Аравии заблаговременно предупреждал о том, чтобы паломники долго не стояли под палящим солнцем, а также пили как можно больше воды. По предварительным данным, число погибших может увеличиться, так как сейчас ещё 17 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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