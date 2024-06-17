Путин был в курсе решения о назначении Якушева врио секретаря генсовета ЕР
Владимир Якушев. Обложка © uralfo.gov.ru
Президент РФ Владимир Путин знал о том, что полпреду в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву будет предложен пост врио секретаря генсовета "Единой России". Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это партийное решение. Но, разумеется, президент был в курсе", — подчеркнул представитель Кремля.
При этом Песков отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли Якушев исполнять обязанности на двух должностях, и предложил поинтересоваться об этом в самой партии, ответственной за принятое решение.
Напомним, полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева назначили временно исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России". Как подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев, ему придётся включиться в работу оперативно, так как времени на раскачку нет.