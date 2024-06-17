Путин был в курсе решения о назначении Якушева врио секретаря генсовета ЕР

Президент РФ Владимир Путин знал о том, что полпреду в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву будет предложен пост врио секретаря генсовета "Единой России". Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При этом Песков отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли Якушев исполнять обязанности на двух должностях, и предложил поинтересоваться об этом в самой партии, ответственной за принятое решение.