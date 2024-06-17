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Путин был в курсе решения о назначении Якушева врио секретаря генсовета ЕР

17 июня, 09:43
Владимир Якушев. Обложка © uralfo.gov.ru

Владимир Якушев. Обложка © uralfo.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин знал о том, что полпреду в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву будет предложен пост врио секретаря генсовета "Единой России". Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это партийное решение. Но, разумеется, президент был в курсе", подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли Якушев исполнять обязанности на двух должностях, и предложил поинтересоваться об этом в самой партии, ответственной за принятое решение.

Якушев будет совмещать обязанности полпреда в УрФО и врио секретаря генсовета ЕР
Якушев будет совмещать обязанности полпреда в УрФО и врио секретаря генсовета ЕР

Напомним, полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева назначили временно исполняющим обязанности секретаря генсовета "Единой России". Как подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев, ему придётся включиться в работу оперативно, так как времени на раскачку нет.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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