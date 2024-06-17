"Ну, пьём": Сбежавшая из РФ юмористка рассказала о проблемах с жильём и тяге к алкоголю Юмористка Приходько заявила, что запивает стресс алкоголем после отъезда из РФ 17 июня, 11:35 Ирина Приходько. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Irinozavr

Уехавшая из России юмористка Ирина Приходько призналась, что испытывает за рубежом дикий стресс, который запивает алкоголем. Об этом она рассказала в шоу "Культурная разница" на ютуб-канале комика Руслана Белого*.

"Это было чисто стрессовое состояние. Каждый вечер, когда мы понимали, что мы [с мужем] в очередной раз не сняли квартиру, мы такие: "Ну, пьём", — поделилась Приходько.

По её словам, сейчас ей приходится переживать период финансовых трудностей. Ранее юмористка была известна в России по проектам "Открытый микрофон" и Stand Up на канале ТНТ. После начала спецоперации Приходько уехала в Испанию.

Ранее Life.ru рассказывал о проблемах другого комика — юмориста Семёна Слепакова* оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за отсутствия плашки иноагента в его контенте в Интернете. Также против него потребовали возбудить уголовное дело за пародию на хит Shaman.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми