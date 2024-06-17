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17 июня, 11:06

Путин обсудил с Воробьёвым здравоохранение и меры соцподдержки Подмосковья

Встреча Путина с губернатором Московской области. Обложка © Kremlin.ru

Встреча Путина с губернатором Московской области. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин встретился с Воробьёвым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Воробьёв рассказал президенту о мерах поддержки семей бойцов специальной военной операции, строительстве индустриальных парков, объектов инфраструктуры и программе модернизации ЖКХ в регионе. Кроме того, политики обсудили сферу здравоохранения. Российский лидер в ходе встречи обратил особое внимание на необходимость увеличения медучреждений Подмосковья, так как население области с каждым годом становится всё больше.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на неделе Путина ждёт не одна рабочая встреча. Президент планирует посетить Якутск 18 июня. Кроме того, у него запланированы переговоры с коллегами из иностранных государств, а также совещание на тему российской миграционной политики.

Александра Мышляева
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