Путин обсудил с Воробьёвым здравоохранение и меры соцподдержки Подмосковья

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Воробьёв рассказал президенту о мерах поддержки семей бойцов специальной военной операции, строительстве индустриальных парков, объектов инфраструктуры и программе модернизации ЖКХ в регионе. Кроме того, политики обсудили сферу здравоохранения. Российский лидер в ходе встречи обратил особое внимание на необходимость увеличения медучреждений Подмосковья, так как население области с каждым годом становится всё больше.