Путин обсудил с Воробьёвым здравоохранение и меры соцподдержки Подмосковья
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин встретился с Воробьёвым. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Воробьёв рассказал президенту о мерах поддержки семей бойцов специальной военной операции, строительстве индустриальных парков, объектов инфраструктуры и программе модернизации ЖКХ в регионе. Кроме того, политики обсудили сферу здравоохранения. Российский лидер в ходе встречи обратил особое внимание на необходимость увеличения медучреждений Подмосковья, так как население области с каждым годом становится всё больше.
Ранее Life.ru рассказывал, что на неделе Путина ждёт не одна рабочая встреча. Президент планирует посетить Якутск 18 июня. Кроме того, у него запланированы переговоры с коллегами из иностранных государств, а также совещание на тему российской миграционной политики.